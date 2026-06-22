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Elezioni Figc, Gravina “Federazione continuerà in buone mani”

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Giu 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo ai due candidati. Il calcio continuerà ad essere in buone mani”. Lo ha detto il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina all’ingresso dell’assemblea elettiva della Federcalcio, che si sta tenendo al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. “Ho lasciato un percorso di visione, un documento che ho mandato anche alla commissione parlamentare. Ne parleremo anche stamattina. Cosa non rifarei? Sarei dovuto andare via prima”, ha concluso.

spf/gsl

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