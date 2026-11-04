Bmw, Solero “Partnership con Unaoc dimostra che il cambiamento è possibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo è un progetto molto bello che, come Bmw Group, sosteniamoormai da 15 anni. È già la seconda volta che in Italia facciamo la premiazione dei progetti più significativi ed è bellissimo vedere come, in giro per il mondo, possono nascere delle iniziativestupende, alcune semplici ma molto forti, che possono cambiare in meglio la comunità e, alla fine, cambiare il mondo”. Lo afferma Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, a margine della celebrazione del 15esimo anniversario della partnership con la United Nations Alliance of Civilizations (Unaoc).

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