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Bmw, Solero “Partnership con Unaoc dimostra che il cambiamento è possibile”

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Nov 4, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Questo è un progetto molto bello che, come Bmw Group, sosteniamo
ormai da 15 anni. È già la seconda volta che in Italia facciamo la premiazione dei progetti più significativi ed è bellissimo vedere come, in giro per il mondo, possono nascere delle iniziative
stupende, alcune semplici ma molto forti, che possono cambiare in meglio la comunità e, alla fine, cambiare il mondo”. Lo afferma Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, a margine della celebrazione del 15esimo anniversario della partnership con la United Nations Alliance of Civilizations (Unaoc).

xu9/sat/gsl

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