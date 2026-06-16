IN EVIDENZA

Droga dalla Spagna dentro cassa acustica e attrezzi, a Genova sequestro di 6kg

Di

Giu 16, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato oltre 6 chilogrammi di hashish e marijuana provenienti dalla Spagna. Il sequestro è scattato al termine di una mirata attività di analisi di rischio condotta dalle Fiamme Gialle. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari sono finiti diversi colli che, nonostante gli accorgimenti utilizzati dai mittenti per nascondere il tipico odore della sostanza, presentavano anomalie evidenti: l’indicazione di dati fittizi nel campo del destinatario e la scelta di punti di ritiro intermedi per la consegna.

pc/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sabotarono l’alta velocità, smantellata cellula terrorista anarchica: 7 arresti

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Stroncato traffico di droga internazionale tra Lazio e Sud America, 11 indagati

Giu 16, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: torna ‘GenP Giovani che partecipano’

Giu 16, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sabotarono l’alta velocità, smantellata cellula terrorista anarchica: 7 arresti

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Stroncato traffico di droga internazionale tra Lazio e Sud America, 11 indagati

Giu 16, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: torna ‘GenP Giovani che partecipano’

Giu 16, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Droga dalla Spagna tra cassa acustica e attrezzi, sequestro per 6 kg a Genova

Giu 16, 2026