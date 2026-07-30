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Diplomacy Magazine – Puntata del 30 luglio 2026

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Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nella trentasettesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Giorgio Cuzzelli, docente di Sicurezza e studi strategici dell’Università Lumsa, sul contesto internazionale e la postura della Nato dopo il vertice di Ankara. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto sui recenti incontri di Trump con Netanyahu e Zelensky a Washington, mentre l’ambasciatore Ettore Sequi approfondisce le interazioni dell’attuale situazione geopolitica dal punto di vista degli Stati Uniti, fino alla questione dell’Indo-Pacifico.
mrv/lcr/gsl

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