Def, via libera dal Consiglio dei ministri. Crescita del Pil dimezzata

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Documento di economia e finanza per il 2025, un passaggio cruciale per definire le linee guida economiche del governo in un contesto globale incerto. Il Def è stato adottato in una situazione complessa, come sottolineato nel corso di una conferenza stampa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha evidenziato le difficoltà legate alla previsione dell’andamento dell’economia globale, con stime riviste al ribasso.

