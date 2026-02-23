IN EVIDENZA

Dazi, Tajani “Preoccupazione è rassicurare le imprese che esportano”

Feb 23, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La nostra preoccupazione è quella di rassicurare tutte le imprese italiane che esportano. Ecco perché finita la riunione del G7 commercio internazionale riunirò la task force dazi”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio Affari esteri. “Le guerre commerciali non servono a nessuno, noi difenderemo certamente i nostri interessi e le nostre scelte con serietà, con fermezza, ma anche confidando molto nel lavoro del commissario Maros Sefcovic”, ha aggiunto Tajani.

