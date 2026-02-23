Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella a Niscemi, sopralluogo nella zona rossa e incontro con gli studenti

Feb 23, 2026


NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Niscemi. Dopo un sorvolo in elicottero sulla zona del centro nisseno colpito dalla frana lunga 5 chilometri, il capo dello Stato ha effettuato un rapido sopralluogo nella cosiddetta zona rossa, con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Mattarella ha incontrato i cittadini e con alcuni si è intrattenuio scambiando alcune battute. Poi, si è recato in visita nella scuola Mario Gori, l’istituto in cui sono stati provvisoriamente spostati gli alunni di altre scuole inagibili. Mattarella è stato accolto dal sindaco Massimiliano Conti.
