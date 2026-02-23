Attualità IN EVIDENZA Video

Il governatore Bardi: "Matera al centro del Mediterraneo come Capitale della cultura"

Feb 23, 2026
MATERA (ITALPRESS) – “È sicuramente un evento importante che pone Matera al centro del Mediterraneo, ci saranno 43 paesi coinvolti, un percorso culturale che mette ancora in evidenza l’importanza di una città come Matera, che pur essendo una città interna, non sul mare, è protagonista ancora una volta come capitale della cultura del Mediterraneo. E’ un momento importante, non solo per la nostra regione, ma per tutto quello che è il Mediterraneo, dove si punterà sulla cultura come elemento trainante di un percorso che vede Matera protagonista. Credo che ancora una volta, ne usciremo come regione protagonista di un momento storico particolarmente importante”. Così Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, a margine della presentazione del programma ufficiale di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.xc3/col3/mca3

