IN EVIDENZA

Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città

Di

Gen 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea lancia il quarto bando dell’iniziativa urbana europea, e mette a disposizione 60 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L’obiettivo è sostenere le autorità urbane dell’Unione nella sperimentazione di soluzioni innovative, su scala ridotta, per rispondere in modo concreto e replicabile alle principali sfide che interessano le città europee. Il bando, che sarà lanciato a febbraio, punta a rafforzare il ruolo delle città come laboratori di innovazione, favorendo progetti pilota capaci di generare impatti tangibili sul territorio e di essere successivamente adattati ad altri contesti urbani. Le iniziative selezionate dovranno dimostrare un el evato grado di innovazione, un forte coinvolgimento degli attori locali e un chiaro potenziale di trasferibilità. I quattro filoni tematici al centro del bando sono competitività e digitalizzazione, inclusione sociale e uguaglianza, sicurezza e protezione, e azione per il clima. Le priorità sono pienamente coerenti con l’Agenda Ue per le città, presentata dalla Commissione europea lo scorso dicembre, che mira a rendere gli spazi urbani più sostenibili, resilienti e inclusivi. Attraverso questo nuovo bando, Bruxelles intende rafforzare il contributo delle città alla transizione verde e digitale dell’Europa.

/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 14/1/2026

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Turismo, in Europa boom di prenotazioni sulle piattaforme online

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Prezzi alimentari alle stelle, interviene l’Antitrust

Gen 14, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 14/1/2026

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Turismo, in Europa boom di prenotazioni sulle piattaforme online

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Prezzi alimentari alle stelle, interviene l’Antitrust

Gen 14, 2026