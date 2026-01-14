Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea lancia il quarto bando dell’iniziativa urbana europea, e mette a disposizione 60 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L’obiettivo è sostenere le autorità urbane dell’Unione nella sperimentazione di soluzioni innovative, su scala ridotta, per rispondere in modo concreto e replicabile alle principali sfide che interessano le città europee. Il bando, che sarà lanciato a febbraio, punta a rafforzare il ruolo delle città come laboratori di innovazione, favorendo progetti pilota capaci di generare impatti tangibili sul territorio e di essere successivamente adattati ad altri contesti urbani. Le iniziative selezionate dovranno dimostrare un el evato grado di innovazione, un forte coinvolgimento degli attori locali e un chiaro potenziale di trasferibilità. I quattro filoni tematici al centro del bando sono competitività e digitalizzazione, inclusione sociale e uguaglianza, sicurezza e protezione, e azione per il clima. Le priorità sono pienamente coerenti con l’Agenda Ue per le città, presentata dalla Commissione europea lo scorso dicembre, che mira a rendere gli spazi urbani più sostenibili, resilienti e inclusivi. Attraverso questo nuovo bando, Bruxelles intende rafforzare il contributo delle città alla transizione verde e digitale dell’Europa.

