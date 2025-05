Cresce il volume di import e export di cereali, semi oleosi e farine

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 si è aperto con un aumento delle importazioni in Italia dei prodotti del settore cereali, semi oleosi e farine proteiche, che hanno registrato un incremento di 38.000 tonnellate nella quantità (+1,8%), rimanendo stabili nei valori (+0,2 milioni di euro).Secondo i dati diffusi da Anacer, Associazione Nazionale Cerealisti, solo a gennaio, sono risultate in aumento le quantità importate in Italia di mais (+13.700 t) e grano tenero (+8.000 t). In calo, invece, gli arrivi di grano duro (-8.700 t) ed orzo (-22.800 t).L’import di farine proteiche ha registrato un +47% nelle quantità e 14,7 milioni di euro nei valori (+31%).Scende del 12% in quantità e di 34 milioni di euro nei valori, l’import dei semi e frutti oleosi.Le importazioni di riso sono aumentate del 49%, pari a circa 6.700 tonnellate.Sempre nel primo mese del 2025, le esportazioni dall’Italia dei prodotti del settore cerealicolo sono aumentate del 6,0% e di 4,1 milioni di Euro nei valori (+0,8%), rispetto allo stesso periodo 2024.In aumento anche le esportazioni dei prodotti trasformati +22% nelle quantità (+22%) e +3,7% nei valori.Aumentano le quantità vendute all’estero anche di paste alimentari (+2,5%), farina di grano tenero (+19%), semola di grano duro (+45%) e riso (+2.900 t considerato nel complesso tra risone, riso lavorato, semigreggio e rotture, pari a +1,8 milioni di euro).

