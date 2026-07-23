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Costa “Partnership con Italpress farà crescere Camera di Commercio Italia in UK”

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Lug 23, 2026


LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “E’ una partnership che farà crescere sicuramente la Camera di Commercio, comunicando tutto ciò che facciamo. Il sistema Italia qui è unito, e questa unione fa crescere le imprese italiane nel Regno Unito, questa percezione deve essere trasferita in Italia”. Lo afferma Roberto Costa, presidente della Camera di
Commercio Italiana a Londra, a margine dell’inaugurazione del nuovo desk operativo dell’agenzia Italpress a Londra.

sat/gtr

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