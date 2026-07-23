Bombardieri “Anche gli sportivi sono lavoratori che maturano diritti”





ROMA (ITALPRESS) – “Per la nostra organizzazione c’è la soddisfazione di occuparci di temi collegati al lavoro. Abbiamo sempre detto che il lavoro si trasforma, cambia e tanti lavoratori oggi non riescono a vedere riconosciuti i propri diritti. Il mondo dello sport è un mondo particolare che coinvolge ed entusiasma migliaia di giovani, ma dietro le immagini dei grandi calciatori che prendono tantissimi milioni, ci sono tanti lavoratori che hanno la fortuna di fare un lavoro che gli piace, ma sacrificano famiglia, interessi, fanno ritiri lunghissimi e questi lavoratori maturano dei diritti anche se fanno un lavoro che è di loro gradimento”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della sottoscrizione dell’accordo di intenti firmato con Assocapp.

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