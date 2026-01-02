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Corrado “La crisi climatica va affrontata, bisogna mitigarla”

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Set 2, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Questa estate è stata una delle più devastanti che la nostra generazione abbia conosciuto. La crisi climatica va affrontata, non si può mettere la testa sotto la sabbia. Bisogna mitigarla, cioè cercare il più possibile e rapidamente di uscire dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili. Bisogna anche adattare le nostre città a una situazione che ormai è così e potrà soltanto peggiorare”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico, Annalisa Corrado, in un’intervista alla Italpress, a margine della commissione per l’Ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo.
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