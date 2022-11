CONVINCENTE SUCCESSO NEL DERBY COL VALENZA PER L’ALESSANDRIA VOLLEY

Nel dire che “Il mondo è un villaggio globale”, citando una frase del sociologo Marshall McLuhan, non possiamo però nascondere e affermare che il sapore delle cose del “piccolo mondo quotidiano” rivestono ancor oggi un sapore molto particolare che rende vivo l’essere e l’appartenere. Il vivere appunto valorizzando le piccole cose cambia sicuramente anche il nostro essere e, perché no, il nostro umore. Ecco perché un derby, seppur circoscritto e sentito nello spazio globale locale, assume valori importanti per chi lo vive. Sabato in un clima di “festa”, grazie al numeroso pubblico e tifosi presenti, alla presenza dell’assessore Vittoria Oneto e di alcuni “SPONSOR” e all’insegna dello sportività, al Palacima di Alessandria, per la settima giornata del campionato di Serie C femminile di pallavolo è stato giocato il molto sentito derby provinciale tra il team dell’Alessandria Volley e quello dei vicini di casa del Valenza pallavolo. Al termine di un incontro avvincente le locali del Presidente Andrea La Rosa si sono affermate con un netto 3 a 0, 25/10 25/21 25/17 i parziali. Tre set che non si possono descrivere con la stessa trama. Infatti il primo è stato un monologo per Marku e compagne vinto con fin troppa facilità, il secondo, complice un pizzico di vanità e la convinzione di essere invincibili derivate dall’esito del primo set, ha fatto registrare una frazione più combattuta e giocata punto a punto, l’ultimo al contrario dei primi 2 è stato affrontato con nuova determinazione e si è concluso senza patemi e con apparente tranquillità. Coach Marco Jus Ruscigni per l’occasione ha avuto a disposizione la capitana Romina Marku, Alice Giacomin, Matilde Furegato, Elisa Marku, Francesca Oberti, Valentina Soriani, Martina Fracchia, Alessia Falocco, Giulia Ponzano, Silvia Rinaldi, Chiara Cazzulo, Arianna Ferrari e la quasi recuperata Arianna Bernagozzi ma ancora alle prese nel percorso di recupero definitivo. E in panchina, come sempre, l’intero staff della serie C che affianca coach Ruscigni il vice e preparatore atletico Giorgio Oberti, i Team Manager Marco Bernardelli e Simone Ponzano, il medico sociale Dott. Francesco Mele, il massofisioterapista Antonio Aita e lo scoutman Paolo Demagistris.

Passando alla partita giocata, come dicevamo in precedenza, primo set vinto da Furegato e compagne con estrema facilità grazie in primo luogo alla determinazione e alla attenzione nelle fasi di gioco messe da subito in campo. Punteggio mai messo in discussione grazie a due filotti iniziali, grazie anche a battute vincenti, di 10 punti il primo e 8 il secondo. Pertanto con un punteggio di 20 a 3 ha permesso di chiudere con tranquillità la prima parte dell’incontro sul punteggio di 25 a 10. Seconda frazione molto più equilibrata nel punteggio con un susseguo di cambi palla e contrattacchi vincenti da ambo le parti. Nel corso del set non si è mai notata la supremazia netta di un team sull’altro se non nelle battute finali quando sul 21 pari le locali con una accelerata si sono aggiudicate la frazione per 25 a 21. Terzo set, come si diceva altro film e altro copione, con Ferrari e compagne a conquistare da subito punti su punti e facendo registrare i parziali di 15 a 7, 20 a 12 che hanno permesso in tranquillità di chiudere questo terzo set 25 a 17 e incamerare 3 punti in classifica mantenendo il secondo posto alle spalla del Lilliput con la minima differenza di 2 punti.

Al termine soddisfazione in casa alessandrina da parte del Presidente Andrea La Rosa e di tutto lo staff dirigenziale e soddisfazione da parte del Direttore Tecnico Massimo Lotta non solo per il risultato ma soprattutto nel vedere crescere un team composto da dieci tredicesimi da atlete provenienti dal proprio settore giovanile da anni da lui impeccabilmente gestito.

Alla luce di questa settima giornata possiamo leggere una classifica che vede in testa il Lilliput con 20 punti seguita dall’Alessandria Volley con 18, Verbania 16, Issa Novara 14, La Vanchiglia, Sammaborgo, Ovada con 12, Piossasco 10, Pavic Romagnano 9, Real Venaria 7, Cigliano 6, Valenza e Pianezza 4, Igor Novara 0.

Prossimo incontro domenica 27 novembre alle ore 18,30 Pianezza Volley – Alessandria volley – impianto “A. Manzoni” di Pianezza. Come sempre si potrà vedere l’incontro sulla pagina facebook dell’Alessandria volley.