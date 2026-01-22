IN EVIDENZA

Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

Di

Set 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È un peccato, ma non cambia la traiettoria di riduzione del deficit e di uscita dalla procedura che era già originariamente prevista per il 2027. Ci sarebbe piaciuto anticiparla al 2026 per avere un po’ più di margine espansivo per la manovra, non è stato possibile. Nei prossimi giorni presenteremo una manovra seria che vada ancora nella direzione della riduzione delle tasse, in particolar modo per il ceto medio, e continua il percorso di sostegno ai redditi, alla crescita, senza compromettere l’ordine dei conti pubblici che abbiamo garantito in questi anni”. Lo ha detto il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine della presentazione del libro di Giovanni Orsina, commentando la mancata uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione.

xc3/sat/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Craxi “La nostra ricetta è sempre conti in ordine e meno tasse”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Trump “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

America’s Cup, Fico “Passa tutto per il mare, economia fondamentale”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Craxi “La nostra ricetta è sempre conti in ordine e meno tasse”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre

Set 22, 2026
TOP NEWS

Obesità, la Lombardia prima regione a dare attuazione alla legge nazionale

Set 22, 2026