IN EVIDENZA

America’s Cup, Fico “Passa tutto per il mare, economia fondamentale”

Di

Set 22, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Passa tutto per il mare. L’economia del mare è fondamentale”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico all’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, sull’isola di Nisida, alla presenza delle autorità e dei team impegnati nella competizione. “Oggi abbiamo un luogo meraviglioso, che è contornato da manifestazioni come l’America’s Cup. Il nostro golfo andrà in tutto il mondo, ma abbiamo la nostra città e la nostra regione per una manifestazione così importante, che accompagniamo con grande organizzazione”, ha aggiunto Fico. xu8/vbo/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Craxi “La nostra ricetta è sempre conti in ordine e meno tasse”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Trump “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Craxi “La nostra ricetta è sempre conti in ordine e meno tasse”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre

Set 22, 2026
TOP NEWS

Obesità, la Lombardia prima regione a dare attuazione alla legge nazionale

Set 22, 2026