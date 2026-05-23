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Conte “Spazzeremo via leggi che indeboliscono la lotta alla mafia”

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Mag 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La lotta alla mafia è una cosa seria, non richiede dichiarazioni retoriche o roboanti ma serietà. Ritorneremo al governo e spazzeremo via questa legislazione, che sta favorendo una classe politica collusa”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Palermo a margine della partenza del corteo verso l’albero Falcone, nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Capaci. “La gente piazza è ancora tanta perché l’esempio di Falcone è indelebile, è un esempio di chi ha combattuto tutta la vita la mafia senza nessun compromesso, con grande chiarezza di idee che oggi sopravvivono”, ha aggiunto.

xi6/sat/mca3

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