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Cina, presentato l’equipaggio della missione Shenzhou-23

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Mag 23, 2026


Gli astronauti cinesi Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying svolgeranno la missione spaziale con equipaggio Shenzhou-23, e Zhu sarà il comandante. Lo ha annunciato sabato la China Manned Space Agency.
Il lancio della navicella con equipaggio Shenzhou-23 è previsto per le 23:08 di domenica (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca3
(Fonte video: Xinhua)

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