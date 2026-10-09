Con Jas Tensei Pininfarina firma la rinascita della Honda NSX

ROMA (ITALPRESS) – Jas e Pininfarina hanno svelato in anteprima mondiale la Tensei, una nuova supercar che non è solo un omaggio ma un vero e proprio restomod della Honda NSX del 1990. La parola giapponese Tensei significa rinascita e sottolinea ancora di più il tipo di operazione messa in atto. Le linee modernizzano ma non tradiscono lo spirito della prima giapponese che ha sfidato le sportive europee con i suoi dettagli iconici.

La prima serie della Honda NSX, resa famosa anche da un video in cui Ayrton Senna, che aveva contribuito al suo sviluppo, la guida in mocassini sul circuito di Suzuka, montava un motore V6 aspirato da 274 cavalli con cambio manuale a cinque marce.

La Tensei mantiene il V6 riuscendo però ad erogare una potenza di 425 cavalli con un cambio manuale a sei marce.

La Tensei sarà un’auto esclusiva al massimo. Jas prevede di realizzarne 35 esemplari e il prezzo è fissato a 880.000 euro a cui vanno aggiunti il costo dell’auto da trasformare e gli eventuali optional.

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