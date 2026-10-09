Proiezioni meteo: nell’inverno temperature sopra la media e poca neve a bassa quota

ROMA (ITALPRESS) – Un inverno più mite, piovoso e con il freddo concentrato in pochi giorni. È lo scenario indicato dalle proiezioni stagionali del Centro Europeo per l’inverno 2026-2027.

In Italia le temperature potrebbero risultare fino a un grado sopra la media, mentre sull’Europa centro-meridionale le anomalie potrebbero raggiungere +1,5 gradi.

Attese anche fasi di pioggia più intense, con possibili conseguenze sul fronte del rischio idrogeologico, mentre la neve potrebbe concentrarsi soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini, a quote medio-alte.

A incidere sul quadro meteorologico anche El Niño, il fenomeno legato al riscaldamento delle acque del Pacifico tropicale, che può influenzare la circolazione atmosferica su scala globale.

Il freddo non scomparirà, ma potrebbe arrivare sotto forma di ondate brevi e localizzate. Secondo le stime riportate nel testo, gelo e nevicate a bassa quota potrebbero concentrarsi complessivamente in appena 10-15 giorni.

Uno scenario che, insieme al cambiamento climatico, potrebbe avere conseguenze anche sulla disponibilità di neve e sull’equilibrio dei ghiacciai alpini. gsl

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