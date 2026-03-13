IN EVIDENZA

Unipa, Midiri "Parità di genere e inclusione sono una metodologia di lavoro"

PALERMO (ITALPRESS) – “Il messaggio che vogliamo inviare con quest’appuntamento è di continuare un ragionamento che dura ormai da quattro anni: parità di genere, inclusione e tutti gli avvenimenti legati all’8 marzo non riguardano una sola data, ma costituiscono una metodologia di lavoro. Bisogna interpretare ogni giorno questo messaggio: l’Università lo fa attraverso un’attività costante del nostro prorettorato all’Inclusione, con iniziative che mirano a creare la cultura del genere; questo viene fatto ricordando gli avvenimenti fondamentali, insieme alle altre istituzioni, ma anche attraverso una serie di azioni”. Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della quinta edizione di “Lezione zero – 8 marzo”, organizzata da Unipa in occasione della Giornata internazionale della Donna. In alcuni settori, aggiunge Midiri, “abbiamo già raggiunto la fatidica parità di genere: oggi in quest’ateneo il ruolo delle donne è certamente non marginale, ma addirittura centrale in molte strutture apicali; lo dimostra il fatto che abbiamo molte direttrici di dipartimento e molte docenti ordinarie. Dopo tanto tempo abbiamo frantumato il famoso tetto di cristallo, ma dobbiamo continuare con una logica che deve raggiungere tutti gli studenti e le studentesse”. xd8/vbo/mca1

