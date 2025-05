Cinema, Mattarella “Trovare soluzioni per superare le difficoltà”

ROMA (ITALPRESS) – Il cinema è “un comparto che ha un peso importante, e crescente, nell’economia nazionale. Anche per questo, mentre apprezziamo il fiorire di nuove opere – il Premio David nasce proprio per questo, per incoraggiare il dinamismo della nostra produzione – dobbiamo anche riflettere sui problemi aperti, individuare i punti critici del sistema e trovare soluzioni che possano aiutare il cinema a superare le proprie difficoltà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello. “Occorre rilanciare le produzioni e farlo in modo da restituire dinamicità ed equità al sistema. Vi sono incertezze normative che non aiutano i produttori indipendenti, né gli autori più giovani. Problemi – ha aggiunto – che vanno affrontati anche per evitare che si raffreddi l’interesse di produzioni estere, tornate nei nostri studi perché hanno visto nell’Italia un grande polo del cinema europeo. E’ auspicabile che istituzioni e componenti del cinema intensifichino il dialogo e cerchino soluzioni”.

mca1/sat

(Fonte video: Quirinale)