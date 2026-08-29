TOP NEWS

Allegri “Attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie”

Di

Ago 29, 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perchè giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Ha una buona tecnica. La condizione nostra non è ottimale: è importante giocare quindi una gara di buona tecnica, con intelligenza e con pazienza”. Così Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del “suo” Napoli, in casa, contro con il Como. “Novità rispetto a Genova? Ancora non ho deciso chi giocherà domani. Inserendo De Bruyne e Vergara dalla panchina abbiamo vinto la prima gara ma non è detto che vada sempre allo stesso modo”, ha aggiunto Allegri. Tante le domande, poi, per il tecnico del club azzurro, ex rossonero. Su Leao, diretto in Turchia, ha detto: “Ha fatto ottime annate al Milan, ora ha ritenuto di andar via”.

Sul calendario del Napoli, con le gare con Como, Inter e Arsenal, ha dichiarato: “Dipende da domani. Se vinciamo è in discesa, altrimenti è in salita”. Spazio quindi al mercato: “Sono contento della rosa che ho a disposizione. Andare a mettere dentro il gruppo giocatori che non migliorano il valore tecnico del team è inutile. Miglioriamo piuttosto la condizione fisica”. A ruota, sui singoli, Allegri ha aggiunto: “Lang è stato bravo col Genoa. Stiamo recuperando anche Neres. Badiashile è un pò indietro, invece”. Chiusura, infine, sul girone di Champions: “Iniziamo con una bella partita contro l’Arsenal, poi sono tutte gare difficili ormai in Europa: ora però concentriamoci su domani e sul Como”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo

Ago 29, 2026
TOP NEWS

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, M5s “Grande apprensione”

Ago 29, 2026
Primo Piano TOP NEWS

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano la media partnership per la 47^ edizione

Ago 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Marc Marquez vince la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo

Ago 29, 2026
TOP NEWS

Allegri “Attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie”

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Cremona, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco dopo il nubifragio

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Vasto incendio nell’Agrigentino, 30 persone evacuate a Menfi

Ago 29, 2026