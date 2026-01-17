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Ceuta, Moratti “Parlamento europeo ha scelto di difendere i propri confini”

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Set 17, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi il Parlamento europeo ha scelto di difendere i propri confini: abbiamo approvato la risoluzione su Ceuta e, con Forza Italia e il PPE, ho votato convintamente a favore. La sinistra europea ha invece votato contro e con lei la sinistra italiana: una scelta grave, per noi la sicurezza non è ideologia, significa difendere i cittadini, contrastare l’immigrazione irregolare e impedire che i migranti vengano usati come arma di pressione contro l’Europa e su questo non arretriamo. Difendere Ceuta significa difendere l’Europa”. Così l’europarlamentare Letizia Moratti.

col4/gtr
(Fonte: ufficio stampa Letizia Moratti)

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