IN EVIDENZA

Arrestati per pedopornografia 17 membri di una rete transnazionale

Di

Set 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, nell’ambito di una attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato una organizzazione criminale transnazionale. Le indagini sono state avviate nel 2024 a seguito delle informazioni condivise, nell’ambito della cooperazione internazionale, dall’Agenzia statunitense Homeland Security Investigations (Hsi) relative alla presenza su Telegram di un gruppo privato denominato New Saga, dedito alla diffusione di materiale pedopornografico.
lcr/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ceuta, Moratti “Parlamento europeo ha scelto di difendere i propri confini”

Set 17, 2026
IN EVIDENZA

Mutui e prestiti più cari per famiglie e imprese

Set 17, 2026
IN EVIDENZA

Ceuta, Procaccini “Dal governo spagnolo pericolose regolarizzazioni di massa”

Set 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ceuta, Moratti “Parlamento europeo ha scelto di difendere i propri confini”

Set 17, 2026
IN EVIDENZA

Mutui e prestiti più cari per famiglie e imprese

Set 17, 2026
IN EVIDENZA

Ceuta, Procaccini “Dal governo spagnolo pericolose regolarizzazioni di massa”

Set 17, 2026
IN EVIDENZA

Arrestati per pedopornografia 17 membri di una rete transnazionale

Set 17, 2026