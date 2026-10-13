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Centri commerciali, mercato stabile e investimenti sulla riqualificazione

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Ott 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il comparto dei centri commerciali italiani si conferma un settore maturo: lo stock è stabile le aperture seguono un ritmo costante e gli investimenti si orientano verso la riqualificazione delle strutture esistenti più che verso nuove realizzazioni. È quanto emerge dalla ricerca Retail Real Estate Overview 2026 realizzata da Reno per Confimprese e presentata a Rimini. In Italia le strutture attive sono 1.006 lo 05% in più rispetto al 2025. Nell’ultimo anno si sono registrate tre inaugurazioni e una riapertura dopo un restyling a fronte di una sola chiusura.
f28/mgg/gtr

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