Guerra in Ucraina: notte di raid russi sulla città di Kharkiv

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “I russi hanno attaccato l’Ucraina con più di un centinaio di mezzi d’attacco diversi: droni a reazione, munizioni di sbarramento e missili balistici. Una parte significativa di questi mezzi d’attacco è stata abbattuta. A Kharkiv è stato distrutto un normale edificio residenziale, l’operazione di salvataggio è durata praticamente tutta la notte: si cercava gente sotto le macerie. Quattro persone sono morte a causa dell’attacco a una casa a Kharkiv”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

gsl/sat

(Fonte video: Canale Telegram Zelensky / Official)