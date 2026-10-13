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Moratti “Vogliamo Ue più forte, ma va corretta quando sbaglia”

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Ott 13, 2026


TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Il focus sulla nuova Europa deve avere l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini. E’ questa la priorità, è questo che i cittadini ci chiederanno e in questa direzione dobbiamo lavorare da qui al 2029”. Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, presente agli Study Days del Partito Popolare Europeo a Taormina, che vedono la presenza in Sicilia di oltre 140 europarlamentari.

sat/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Letizia Moratti)

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