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Carburanti, sconto di 17 centesimi sul gasolio

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Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburanti, che interviene sul prezzo del diesel. Il provvedimento riduce il prezzo del gasolio usato come carburante, tramite un taglio dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’Iva di ulteriori 3 centesimi. È prorogato a tutto il mese di luglio il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026. Il governo monitorerà quotidianamente l’andamento dei prezzi e il 4 agosto un nuovo Consiglio dei ministri valuterà eventuali ulteriori misure.
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