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Al via l’Ecobonus per i veicoli commerciali a basse emissioni

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Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Al via gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni e al retrofit a GPL e metano. E’ infatti operativa la piattaforma Ecobonus del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gestita da Invitalia, attraverso la quale è possibile prenotare i contributi previsti dal Dpcm che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive. Per il 2026 sono stati stanziati 40 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali delle categorie N1 e N2 a basse emissioni e 4 milioni per gli interventi di conversione a GPL e metano. Le agevolazioni sono riservate alle piccole e medie imprese che svolgono attività di trasporto merci in conto proprio o per conto terzi. Possono beneficiarne anche le società di noleggio, purché acquistino i mezzi per concederli in locazione a una Pmi del settore con contratti di durata non inferiore a tre anni. Il contributo per il retrofit è invece destinato a persone fisiche e giuridiche che installano nuovi impianti a GPL o metano su veicoli M1 omologati almeno Euro 3.
/gtr

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