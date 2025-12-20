IN EVIDENZA

Askatasuna, Tajani "La legge va rispettata, non ci faremo intimorire"

Dic 20, 2025


TORINO (ITALPRESS) -“Io penso che la legge debba essere sempre rispettata, quando si viola la legge lo Stato ha il dovere di farla rispettare ed è quello che il ministro dell’Interno Piantedosi ha fatto. Se poi i violenti vogliono continuare a fare violenza, non possono pensare che lo Stato rimanga immobile e il Governo non può rimanere immobile, perché la violenza è contro i cittadini Tutti sono liberi di manifestare, l’importante è che non ci sia alcun messaggio violento. Certamente non ci facciamo intimidire.”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito allo sgombero del centro sociale Askatasuna, a margine di un evento all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.
