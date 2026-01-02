Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello Us Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Paolini incontrerà ora la rumena Sorana Cirstea, n.17 del ranking mondiale e 16esima del seeding, che si è imposta sulla francese Diane Parry (31 Wta) per 6-2 7-5. Si ferma invece l’ottimo cammino a New York di Stefanini (n.119 Wta), che aveva esordito in main draw eliminando Yastremska dopo aver superato nel tabellone di qualificazione Aksu, Brengle e Pareja.

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