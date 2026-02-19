Board of Peace, Tajani “Riunione concreta, proposte serie per sicurezza Gaza”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato in maniera molto approfondita di come arrivare alla stabilizzazione della Palestina con un governo palestinese, ma prima bisogna mettere in sicurezza il territorio e questa prima fase sarà importante. Si è parlato di ricostruzione solo alla fine ma per il resto ci sono state proposte molto serie”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in risposta ad una domanda dell’agenzia Italpress nel corso di un punto stampa all’ambasciata italiana di Washington, a margine della prima riunione del Board of Peace, alla quale l’Italia ha preso parte come Paese osservatore.

