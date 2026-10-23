Blitz dei Carabinieri nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo, 90 denunciati

PALERMO (ITALPRESS) – Maxi operazione di controllo dei Carabinieri nel quartiere “Borgo Nuovo” a Palermo: l’intervento ha visto impegnati i militari della Compagnia San Lorenzo affiancati dai reparti speciali (NAS, NIL, Cacciatori, Cinofili e un elicottero) e ha portato alla denuncia di oltre 90 persone per vari reati. Nel corso dei controlli, svolti insieme ai tecnici della rete elettrica, sono state denunciate 21 persone per furto di energia tramite allacci abusivi e ben 71 persone per occupazione abusiva di immobili e terreni.

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