IN EVIDENZA

Blitz dei Carabinieri nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo, 90 denunciati

Di

Ott 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Maxi operazione di controllo dei Carabinieri nel quartiere “Borgo Nuovo” a Palermo: l’intervento ha visto impegnati i militari della Compagnia San Lorenzo affiancati dai reparti speciali (NAS, NIL, Cacciatori, Cinofili e un elicottero) e ha portato alla denuncia di oltre 90 persone per vari reati. Nel corso dei controlli, svolti insieme ai tecnici della rete elettrica, sono state denunciate 21 persone per furto di energia tramite allacci abusivi e ben 71 persone per occupazione abusiva di immobili e terreni.

pc/red

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Nisticò (Aifa) “I farmaci sono sempre più innovativi e mirati”

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella a giornata inaugurale congresso Avvocati amministrativisti a Palermo

Ott 23, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

L’ambasciatore Marrapodi: “L’italiano è una lingua molto parlata all’ONU”

Ott 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Nisticò (Aifa) “I farmaci sono sempre più innovativi e mirati”

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella a giornata inaugurale congresso Avvocati amministrativisti a Palermo

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Blitz dei Carabinieri nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo, 90 denunciati

Ott 23, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Salute: i farmaci sono sempre più innovativi e mirati

Ott 23, 2026