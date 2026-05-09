Blitz antidroga della polizia a Roma, arrestati 7 spacciatori





ROMA (ITALPRESS) – Edicole e lotti di edilizia popolare adibiti a snodi di trattative e di scambio e un furgoncino per il trasporto disabili utilizzato come copertura itinerante dello spaccio. Sono alcuni dei sofisticati espedienti neutralizzati dai falchi della polizia di Stato, escogitati dai pusher per alimentare il mercato della droga nella Capitale, nel corso di un’operazione che si è conclusa con l’arresto di sette spacciatori e sanzioni per due consumatori colti nella flagranza dello scambio droga-denaro.

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(Fonte video: Polizia di Stato)