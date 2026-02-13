IN EVIDENZA

Bernini "Dedicheremo a Zichichi il progetto Einstein Telescope"

Feb 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Antonino Zichichi non è un uomo del suo tempo, è un uomo del futuro. Noi gli dedicheremo la più grande infrastruttura di ricerca a cui stiamo lavorando: il telescopio di ultima generazione per captare le onde gravitazionali, esattamente quello su cui Antonino Zichichi si è dedicato e ha lavorato per tutta la vita. Per questo dedicheremo il progetto Einstein Telescope a lui”. Lo ha detto, al termine dei funerali dello scienziato siciliano morto all’età di 96 anni, il ministro dell’Università e della ricerca scientifica Anna Maria Bernini.

