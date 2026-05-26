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Automotive, un piano da 1,3 miliardi per l’innovazione

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Mag 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Via libera al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stanzia per il settore Automotive 1 miliardo e 340 milioni di euro per sostenere le imprese della filiera dell’auto attraverso investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione. Il provvedimento prevede anche incentivi per la mobilità sostenibile e per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha spiegato che le risorse serviranno a rafforzare ricerca e nuove tecnologie della mobilità sostenendo la transizione industriale ed energetica. I fondi si aggiungono a quelli previsti dal Piano Transizione 5.0 che dispone di quasi 10 miliardi di euro per innovazione digitale ed efficientamento energetico. Il Governo ha inoltre ann unciato il ripristino di 250 milioni di euro destinati in precedenza alla copertura del decreto contro il caro carburanti e al sostegno dell’autotrasporto. L’obiettivo è sostenere la trasformazione della filiera dalla componentistica ai sistemi di mobilità sostenibile fino alle tecnologie per veicoli connessi autonomi e sicuri.

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