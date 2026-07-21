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Assaltarono bancomat con l’esplosivo, 11 misure cautelari a Potenza

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Lug 21, 2026


POTENZA (ITALPRESS) – Undici misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri di Potenza nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto e tentato furto di auto, furto ai danni di un istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine scaturisce da un colpo in uno sportello Bancomat, che fu fatto saltare con l’esplosivo a Lavello (PZ) nel marzo 2025.
(ITALPRESS). abr

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