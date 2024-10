Il segretario dell’ONU Guterres chiede il ‘cessate il fuoco’ in Medio Oriente

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ribadisce con urgenza il suo appello a tutte le parti affinché cessino tutte le azioni militari anche a Gaza e in Libano, si impegnino al massimo per evitare una guerra regionale totale e tornino sulla via della diplomazia. Lo ha riferito il portavoce, Stephane Dujarric: “A seguito degli attacchi sferrati dall’esercito israeliano contro obiettivi nell’Iran, Guterres è profondamente allarmato per la continua escalation in Medio Oriente”.

