Antisemitismo, La Russa “Auspico aula termini provvedimento entro febbraio”

Di

Gen 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Giorno della Memoria “è un anniversario doloroso che ci invita a riflettere su alcune delle pagine più crudeli del secolo scorso”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione al Senato del Giorno della memoria. “Noi – ha aggiunto – abbiamo il dovere di tramandare il ricordo della Shoah a chi verrà dopo di noi, perché è sulla memoria di ciò che è stato e ciò che non deve più accadere che si fondano e traggono forza quegli ideali di giustizia, di libertà, di rispetto della vita, della dignità umana, che sono il cuore della nostra Costituzione e della nostra comunità nazionale. Apprezzo il lavoro che la commissione Affari costituzionali sta svolgendo per le nuove norme sull’antisemitismo e la presidenza del Senato auspica che l’Aula termini il provvedimento possibilmente entro il mese di febbraio”.

ads/mca2
(Fonte video: Senato della Repubblica)

Di

