Frana Niscemi, Schifani “La Regione si occuperà di tutti gli sfollati”

Gen 27, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi siamo stati a Niscemi, abbiamo visto una situazione drammatica, ma abbiamo garantito a tutti i cittadini, a quelli sfollati, che avranno una casa, la Regione si occuperà di loro, non li trascurerà affatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio sui social. “Adesso stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati. A breve uscirà il bando e subito dopo i primi contributi, i primi finanziamenti. Siamo sempre qui sul pezzo per i siciliani”, ha concluso.
(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)

