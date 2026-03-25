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Agriturismo, settore in crescita costante

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Mar 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 il settore agrituristico italiano conferma una crescita costante, raggiungendo 26.360 aziende attive, con un incremento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Lo rileva l’Istat. A trainare lo sviluppo è soprattutto il Mezzogiorno, che registra un aumento del 2,5%, con performance particolarmente brillanti nelle Isole. Il comparto mostra segnali positivi anche sul piano economico, con un +3,3% del valore complessivo. Gli agrituristi salgono a 4,7 milioni, con una netta prevalenza di visitatori stranieri. La domanda si concentra soprattutto nel Centro e nel Nord-est, scelti dalla maggior parte dei turisti, mentre una quota significativa delle presenze si distribuisce in modo selettivo sul territorio: pochi comuni attraggono gran parte dei flussi. A livello territoriale, il Nord mantiene il primato per numero di strutture, seguito dal Centro e dal Sud. La Toscana resta la regione leader, seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano. Cresce inoltre l’interesse per formule integrate che combinano alloggio, ristorazione e degustazione, segno di un’offerta sempre più orientata all’esperienza e alla valorizzazione del territorio.

/gtr

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