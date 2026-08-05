Agrifood Magazine – 5/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò

– Estate e spreco alimentare, in vacanza si butta via il 30% in più di cibo

– “Tavole d’Autore” celebra l’incontro tra la grande cucina italiana e l’ospitalità

– Vendemmia in anticipo, tra caldo estremo e carenza di manodopera

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