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Agrifood Magazine – 12/8/2026

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Ago 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Caldo estremo, l’agricoltura europea paga il conto
– Pesca, 3 milioni per le imprese colpite dal maltempo
– Olio d’oliva, oltre 200mila tonnellate invendute: filiera in crisi
– Agricoltura, Italia e Senegal rafforzano il partenariato
mgg/azn

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