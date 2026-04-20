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Aci, La Russa “Impegno senza sosta per la sicurezza stradale”

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Apr 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi – al Centro di Guida Sicura di ACI Vallelunga a Lainate e l’Autodromo Nazionale Monza – “Insieme per la sicurezza stradale”, la giornata promossa da ACI e Ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere percorsi formativi e di sensibilizzazione in materia di educazione stradale. L’iniziativa ha coinvolto oltre 650 studenti, tra alunni delle scuole primarie e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno incontrato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente dell’ACI Geronimo La Russa. Durante i lavori è stato trasmesso un videomessaggio di Kimi Antonelli, leader del Campionato Mondiale di Formula 1, che ha voluto sottolineare l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è alla guida di un veicolo, ed evidenziare come sia stato fondamentale il supporto dell’Automobile Club d’Italia nel suo percorso formativo di pilota.

sat/gsl

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