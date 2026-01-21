A New York funerali di Rocco Commisso, Funaro “Ha amato Firenze e la Fiorentina”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non potevamo non esserci sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra Firenze. Penso che la nostra presenza fosse importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita e penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha partecipato a New York ai funerali del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. “Era un uomo diretto, con una grande empatia, con obiettivi chiari, un uomo con cui si riusciva ad avere un dialogo molto franco. Penso che sia il minimo essere qui alla cerimonia -ha aggiunto Funaro-. L’ultima volta ci siamo incontrati al Viola Park nell’ultimo suo viaggio a Firenze. Il primo ricordo è il nostro primo incontro a Palazzo Vecchio insieme a Catherine, a cui oggi ho rinnovato l’abbraccio di tutta la nostra città. È stato un momento molto bello. Sono arrivati insieme, è stato un incontro in cui ci siamo parlati in maniera molto franca e molto diretta. La cosa che mi ha sempre colpito fin dal primo appuntamento è il suo grande senso del rispetto e della famiglia che ha sempre avuto, e penso che questa sia una qualità straordinaria”.

xo9/gm/gsl (Video di Stefano Vaccara)