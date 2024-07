Nuove celle frigorifere per la mensa dei poveri di San Francesco grazie alla Fondazione CRAL

Così il vescovo Gallese: “Gesù nel Vangelo ci ha detto chiaramente che i poveri saranno sempre con noi, e quindi tutto quello che facciamo non lo facciamo per abolire la povertà, ma come segno di gratitudine per quello che abbiamo ricevuto anche noi gratuitamente”.

Così il notaio Mariano: “L’intervento della Fondazione ha un duplice significato: contribuire all’acquisto di apparecchiature indispensabili per la mensa dei poveri e sostenere la funzione sociale che questa struttura fornisce alle fasce più deboli della popolazione”.