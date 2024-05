Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 10 maggio – cielo poco nuvoloso, con addensamenti sparsi, sviluppo di cumuli sulle Alpi nel pomeriggio. Precipitazioni per lo più assenti, salvo locali e deboli rovesci sparsi nel pomeriggio sui settori alpini. Quota neve sui .2700/2.900m. Zero termico in aumento fino ai 3.200/3.300m, lieve calo nella notte. Venti deboli settentrionali in montagna, localmente moderati nel pomeriggio sui rilievi alpini settentrionali, deboli da est in pianura. Temperature stazionarie, comprese tra 12°/14º le minime, 23°/25º le massime.

Sabato 11 maggio – cielo poco o parzialmente nuvoloso per addensamenti sparsi, specie al mattino, sviluppo di cumuli a ridosso dei settori alpini nel pomeriggio. Possibili deboli piovaschi sulle Alpi nel pomeriggio, localmente sin verso le pianure adiacenti. Quota neve sui 3.000m, zero termico in rialzo fino a 3.400/3.500m nel pomeriggio. Venti deboli da nord/nord-ovest sulle Alpi, calmi o deboli prevalentemente orientali in pianura. Temperature stazionarie, comprese tra 13°/15º le minime e 24°/26º le massime.

Domenica 12 maggio – cielo parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento a partire dalle zone alpine nel pomeriggio. Rovesci sparsi a ridosso delle Alpi a partire dal tardo pomeriggio, deboli o al più moderati. Quota neve sui 3.400m, zero termico stazionario o in leggero calo nelle ore notturne. Venti deboli occidentale in montagna, prevalentemente deboli meridionali in pianura. Temperature stazionarie, comprese tra 11°/13º le minime e 24°/25º le massime.

Prossima settimana – partirà abbastanza stabile, con probabile nuovo peggioramento nel corso della settimana, ma andrà valutato. Temperature vicine alle medie stagionali.

Manuel Atzori