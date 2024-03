Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 22 marzo – prevalentemente velato con formazione di locali addensamenti nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, zero termico in rialzo sino a 3200m. Ventilazione debole o localmente moderata in montagna, da nord ovest sulle Alpi e da sud-ovest sull’Appennino, deboli in pianura. Temperature stazionarie, tra 7°/9º le minime e 18°/20º le massime.

Sabato 23 marzo – al mattino nuvoloso su pianura e Appennini per nubi basse. Irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, maggiori schiarite nel pomeriggio a partire da ovest. Deboli precipitazioni sui rilievi nordoccidentali con nevicate in abbassamento dai 1.900m ai 1.000m. Nel corso del pomeriggio possibili rovesci di passaggio sulle pianure. Zero termico in forte calo fino a 1800/2000m, valori localmente inferiori sull’arco alpino. Ventilazione dai quadranti occidentali sulle Alpi, moderati in rinforzo a forti dal pomeriggio. Sui restanti settori moderati sud occidentali sull’Appennino, variabili con föhn in rinforzo in pianura, da sud in particolare tra astigiano e alessandrino. Temperature stazionarie, tra 8°/10º le minime e 17°/19º le massime.

Domenica 24 marzo – generalmente sereno con locali addensamenti sulle creste alpine di confine nord occidentale. Precipitazioni assenti, salvo locale nevischio trasportato dal vento sui crinali esteri di confine. Zero termico tra i 1.600/1.800m, ventilazione nordoccidentale a tutte le quote al primo mattino, forti sulle Alpi, moderati sull’Appennino, deboli e di direzione variabile in pianura. Temperature in calo, comprese tra 3°/5º le minime e tra 13°/15º le massime.

Prossima settimana – settimana di Pasqua che presenterà diversi peggioramenti con il ritorno di piogge e nevicate in montagna. Temperature in calo.

Manuel Atzori