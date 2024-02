Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 16 febbraio – cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi alte via via più diffuse, ulteriore aumento della nuvolosità sulle Alpi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti in pianura, fenomeni possibili in serata su Alpi Graie e Lepontine con neve a partire dai 2.200m, zero termico in calo a 2.700m. Ventilazione debole sud occidentale in quota, variabile altrove. Temperature stazionarie, comprese tra 3°/5º le minime e tra 13°/15º le massime.

Sabato 17 febbraio – cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino lungo i rilievi alpini e vicine pianure, dal pomeriggio generale attenuazione della copertura nuvolosa con più sole sulle pianure orientali, ancora coperto a tratti su quelle occidentali. Precipitazioni di debole entità lungo l’arco alpino occidentale e settentrionale, con locali interessamenti delle vicine pianure adiacenti. Quota neve sui 2.200/2.300m. Zero termico stazionario sui 2.700m, ventilazione debole da sud sulle Alpi, localmente moderati sui rilievi meridionali e settentrionali, in prevalenza meridionali in pianura. Temperature stazionarie, comprese tra 4°/6º le minime e tra 17°/19º le massime.

Domenica 18 febbraio – cielo sereno al mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità per velature in transito, possibile foschia o banchi di nebbia sulle pianure orientali. Precipitazioni assenti, zero termico stazionario sui 2.700m, probabile calo a 2300m in serata. Ventilazione debole a tutte le quote, occidentali in montagna, settentrionali in collina, variabili o assenti altrove. Temperature stazionarie, comprese tra 5°/7º le minime e tra 10°/13º le massime.

Prossima settimana – settimana che esordirà tra nubi basse e nebbie, tempo poi a tratti variabile con passaggio di nubi. Da valutare un possibile peggioramento intorno a metà settimana, ma permangono ancora delle incertezze. Temperature al di sopra delle medie stagionali, con minime sui 7°/8º e massime intorno ai 15°. Totale assenza di freddo anche nel lungo termine.

Manuel Atzori